KUULA | „Kuues käik“: Robert Virves teeb WRC2-s karjääri parimat sõitu. Kui palju punkte teenib pühapäeval Tänak?

Saate teemad:

- Superrally süsteemis jätkanud Ott Tänak (Hyundai) laupäeva pärastlõunal enam starti ei tulnud. Kas üllatav otsus või mitte?

- Robert Virves peab ässadega vägevat heitlust. Kas pühapäeval tuleb WRC2 klassis karjääri esimene poodium?

- Laupäeva hommik algas tänu pealtvaatajatele katastroofiliselt, kuid sealt edasi asjad laabusid. Kas nüüd läheb rahulikult lõpuni välja?

- Kuidas on nii, et ootamatult viimasel hetkel Poola saadetud Kalle Rovanperä on laupäeva õhtuks ikka liider?

- Pühapäeval on Tänak ja Martin Järveoja stardis, kuid peavad taas teed puhastama. Mitu punkti võib Tänak pühapäeval koguda? Kes võidab pühapäevase arvestuse?

- Vastame kuulajate küsimustele. NB! Küsimusi saab saata aadressile: kuueskaik@delfi.ee