Gedly Tugi: sellised tulemused on õudusunenägu. Asjad on väga käest ära

Tugi ei teinud laupäeval ühtegi head katset ja sai kirja 53.15. Eesti meistriks tuli Mirell Luik, kelle tulemus oli ühe sentimeetri võrra parem. Ühtlasi sai selgeks, et Pariisi olümpiamängudele Tugi ei pääse.

Olümpiapileti lunastamiseks pidanuks Tugi eelmisel nädalal Soomes Kuortanes viskama 59 ja poole meetri kanti ning täna 61.11. Tema isiklik rekord on mullu visatud 60.65.

„Kogu hooaja jooksul on visked olnud tehniliselt väga kehvad. Olen ise kõik andnud, aga elu on selline. Tulemused nagu 53 ja 56 meetrit on ausalt öeldes tõeline õudusunenägu. Kui läksin pärast talvist ettevalmistust välja, poleks osanud sellist õudusunenägu oodata. Päris kohutav,“ rääkis Tugi.