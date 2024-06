FC Flora kaotas liiga viimase vastu punkte, Levadia võidukas

„Isegi teine poolaeg algas meie kontrolli all, hoidsime palli, kõik oli hästi ja siis üks sööt seljataha ja värav. Me ei tohi selliseid väravaid lasta. Kui me tahame tiitli peale mängida, siis need on ebavajalikud väravad,“ sõnas Flora tabamuse autor Zenjov lõpuvile järel Soccernet TV vahendusel.