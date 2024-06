DELFI VIDEO | Tuuli Tomingas kergejõustikus võidetud hõbedast: vorm läks nii heaks, et otsustasin eestikatele tulla

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel jäi laskesuusatajal Tuuli Tomingal naiste 3000 m takistusjooksus esimesest selle ala meistrikullast puudu 11 sekundit. Võitis Bianka Uhtjärv ajaga 10.52,72, Tomingas oli 11.04,00-ga teine. Tominga isiklik rekord on pärit 2021. aastast ja see on 10.36,59.