Meedia: Kaunase Žalgiris on tõsiselt huvitatud Maik-Kalev Kotsari palkamisest

„Žalgiris otsib uueks hooajaks täiendusi ja ühe potentsiaalse kandidaadina on esile kerkinud eestlasest keskmängija Maik-Kalev Kotsar. Ta lahkus mõned päevad tagasi ametlikult Baskoniast ning nüüd on Žalgiris näitamas tema vastu suurt huvi. Kotsar on nüüdsest ametlikult vabaagent,“ räägiti Orazio Cauchi poolt juhitud jutusaates.