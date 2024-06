DELFI VIDEO POOLAST | Ott Tänak: esimesena startides väga palju lootust ei ole

Laupäeval Tänakul üldarvestuses midagi püüda pole. Küll aga on punktid laual pühapäeval, kuid nagu Hyundai sõitja märkis, on esimesena startides Poolas keeruline kõige paremaid aegu näidata.

„Esimesena startides väga palju lootust ei ole. Kiiruse vahe on üsna suur ja ratast maha saada on pigem keeruline,“ rääkis Tänak Delfi intervjuus. Tänase kolme pikema kiiruskatse esimestel läbimistel on ta olnud vastavalt viies, neljas ja viies.