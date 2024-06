Iirimaalt naasnud Eesti koondislane liitus Paide Linnameeskonnaga

FC Flora ridades neljal korral Eesti meistriks tulnud äärekaitsja on 16 korral esindanud Eesti A-koondist. Premium liigas on Lilanderil kirjas juba 251 mängu ja 14 väravat. Paide Linnameeskonnas hakkab 27-aastane Lilander kandma särginumbrit 2.

Michael Lilander: „Mul on Paidega taasliitumise üle väga hea meel. Usun, et üheskoos töötades ja pingutades suudame saavutada meeskondlikud eesmärgid. Ootan põnevusega juba esimesi mänge!“

Spordidirektor Gert Kams on suvise üleminekuakna esimese täiendusega väga rahul.

„Michael on parimas eas, kuid väga kogenud äärekaitsja, kellel on korralik rahvusvahelise jalgpalli kogemus nii koondises kui eurosarjades. Mängijana on ta plahvatuslik, hea tehnilise pagasiga ning suudab mõlema jalaga väga heal tasemel toimetada. Tere tulemast tagasi, Mike!“ sõnas Kams.