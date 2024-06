DELFI POOLAS | Tiirutavad helikopterid ja karjuvad politseinikud ehk Kuidas Delfi sattus katse katkestanud fännide juurde

Poola ralli laupäevane ajakava lubas pressikeskuse asemel esimest kiiruskatset vaadata raja äärest. Fotograaf sättis end silla alla tihnikusse, esimesed kolm autot kihutasid jõest üle ja seejärel saabus metsatukka vaikus. Neljandat ei tulnud ega tulnud. Kas tõesti on jälle fännidega jama? Internetileviaugus tehtud kiire kõne Tallinna kinnitas, et on jama ning katse seisab.