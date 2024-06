VIDEO | Eestlased võitsid cheerleadingu EM-il pronksmedali

Mia Kadarik ja Gerli Ogga jõudsid cheer pom duode kategoorias Euroopa viie parema hulka, mis on samuti märkimisväärne saavutus. Mõlemad edukad tiimid on pärit Rapla Tantsustuudiost, teatab Eesti Cheerleadingu Liit.

Cheerleadingu suunal esindas Eestit 29 sportlast TalTech Cheerleaders ja Audentese Spordiklubi koondtiimist, kes saavutasid Youth All Girl Median kategoorias kuuenda koha.

„Tüdrukute omavaheline toetus on olnud meie edu võtmeks. Tänane esitus kinnitas nende pühendumust ja me oleme nende saavutuste üle väga uhked,“ sõnas Marin Saagpakk, üks cheerleadingu koondtiimi treeneritest.