Eesti koondis alustas Balti mere karikaturniiri kaotusega

Mängu paremini alustanud lätlased läksid kümnendaks minutiks 6:3 juhtima. Kaitses hädas olnud eestlased lasid vastastel 20 minutiga visata koguni 14 väravat ning garderoobi minnes oli lõunanaabrite edu juba 19:13. Meie koondisele tegi palju pahandust Valdis Kalnins, kes viskas esimesel poolajal Eesti võrku seitse väravat.

“Täna ei saanud me kaitses üldse hakkama. Jäime ristide vastu hiljaks ning mängisime liiga madalal. Lasime neil emotsiooni üles saada ning ise vajusime järjest allapoole. Rünnakul olime liiga individuaalsed. Kuigi ei saanud täna tuhhi üles, siis õnneks on tegemist alles esimese sõpruskohtumisega ning meil on veel palju aega detaile lihvida,“ ütles eestlaste poolelt mängu parimaks valitud Hendrik Koks.