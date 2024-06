DELFI POOLAS | Reedesed võitjad-kaotajad. Särav Sesks, fännide fopaa ja vinge Virves

Sama Wieliczki kiiruskatse teisel läbimisel polnud pealtvaatajate alades pilt parem, sest ikka leidus nii-öelda geniaalseid vaatajakohti leidnud inimesi. Suuremas pealtvaatajate alas on helikopterite tõttu karmilt keelatud üks asi – droonide lennutamine. Võite kaks korda arvata, kas fännid lennutasid droone ja turvamehed laiutasid käsi. Rääkimata vales kohas töllerdanud fännidest. Jep... pole ime, et teisel läbimisel katkestati see kiiruskatse punase lipuga ja seepärast kiiruskatsel tempo maha võtnud Andreas Mikkelsen pööritas fännide pärast finišis silmi. Järgmine katse jäeti juba sootuks ära ehk võidusõitjad reede väga ei saanudki võidu sõita.

Mõnes mõttes on tegelikult paljudest kohalikest kahjugi. „Kurwa, me oleme seitse pikka aastat seda MM-rallit oodanud,“ kurtis Mikołajkis järve ületaval sillal enam kui keskmises joobes Poola rallifänn. „Meil on head teed, ilusad tüdrukud, kena järvevaatega linn ja odavad hinnad. Võtsin oma sõbra esimest korda rallile, mis tõenäoliselt jääb meil pikaks ajaks viimaseks. Mul on tõesti kahju ja saan meie fännide pärast ainult vabandada. Äkki kümne aasta pärast saame uue võimaluse.“