Christian Erikseni osalemine Saksamaa vastu sattus küsimärgi alla

„Christian ärkas väikese korinaga kõhus ja meil oli sama olukord Thomas Delaney`ga varem. Et olla kindel, et sellest midagi ei areneks, palusime tal trenni mitte teha,“ ütles Hjulmand.

„Õnneks läheb tal juba paremini, nii et olukord pole hullemaks läinud. Seega loodame, et ta paraneb peagi ja et ta on homseks valmis. Seda me ootamegi,“ lisas Hjulmand.