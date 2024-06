Kalev/Cramo pikendas vanameistriga lepingut

„Mul on hea meel olla tagasi Kalev/Cramos, kus saan jätkata kõrgel tasemel mängimist, treenimist ja enda tõestamist. Annan parima, et alustada uuel hooajal sama hästi, kui eelmisel lõpetasin. Eriti pakkuda rahvale pealtpanekuid ja visete blokeeringuid.“ kommenteerib Kurbas Kalev/Cramo pressiteate vahendusel.

„Suve esimeses pooles olen lasknud natuke lihastel ja liigestel puhata. Juulist hakkab tõsisem töö pihta, et olla valmis raskeks ettevalmistusperioodiks. Tore, et peatreenerina jätkab Heiko, sest tean, mida ta väljakul nõuab. Ta suudab pigistada võistkonnast välja parima ja usun, et see hooaeg tuleb meile edukas. Peame juba septembri lõpus olema valmis, et võidelda pääsu eest Meistrite liiga põhiturniirile,“ lisas Kurbas.