Van Dijk raputas tuhka pähe: vahest oleme end ülehinnanud

„See ei olnud taktika, millega alt läksime. See oli peamiselt võidutahe, nii et me rääkisime sellest ja väga tõsiste sõnadega,“ tunnistas Van Dijk.

„Ma pole rumal,“ ütles Van Dijk, “ma tean, et me suudame enamat ja peame paremini mängima ning see on asi, millel kallal me tõsiselt töötame.“