Karl-Erik Taukar ja tema bändiliikmed võtsid mõõtu Euroopa Discgolfi Festivali korraldajatega

Delfi discgolfi superstaaride mõõduvõtt toimub juba 24. juuli õhtul Tallinna Lauluväljakul. Kohal on Kristin Tattar, Simon Lizotte, Missy Gannon, Ricky Wysocki, Eagle McMahon, Eveliina Salonen ja paljud teised discgolfimaailma superstaarid.

Seninägematus ja publikule hästi jälgitavas sõelmängude formaadis toimuval tiimivõistlusel võtavad omavahel mõõtu kaheksa kolmeliikmelist võistkonda, igas kaks mees- ja üks naismängija. Võistluse aladeks on:

Täpsusvõistlus, kus Gustav Ernesaksa valvsa pilgu all on mängijate ülesandeks visata oma ketas laulukaare ees asuvale sihtmärgile võimalikult lähedale.

Distantsivõistlus, kus mängijad saavad näidata oma pikimaid viskeid kõrgel laulukaare all asuvalt tiialalt.

Võistluse auhinnafond on lausa 5000€, seega tippudel on, mille nimel pingutada. Ja nagu öeldakse teleturus - see pole veel kõik. Kui võistlejad hinge tõmbavad, paneb kahes vaatuses korraliku peo püsti Karl-Erik Taukar band!