Mark Lajal karjääri suurima mängu eel: annan endast parima ja üritan Alcarazi võita. Ma ei lähe mingil juhul kaotama

Maailma 262. reket Mark Lajal pääses Wimbledonis suure slämmi turniiri põhitabelisse esmakordselt. Kui kõigil kolmel eelneval slämmilturniiril on eestlane jäänud pidama avaringis, siis nüüd näitas Lajal kordades kindlamat mängu ega mõelnud üle. Tasuks saab Eesti esinumber vastasseisu kolmekordse suure slämmi tšempioni, kuu aja eest Prantsusmaa lahtistel triumfeerinud Carlos Alcaraziga.

„Kui esimene kord juba olen põhitabelis, siis las tuleb vastu tippude tipp. Ma tahtsin saada kedagi suurt vastu. Ma ei mõelnud kordagi Alcarazi peale, kuid arvan, et see on parim võimalik loos,“ rääkis Lajal Delfile.