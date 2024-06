Austria GP: Paul Aron sõitis vabatreeningul välja teise aja

Vormel 2-s on reedel kavas vabatreening ning kvalifikatsioon. Hommikusel vabatreeningul sai sarja liider Paul Aron (Hitech) kirja teise aja 1.16,680. Eestlasest oli kiireim vaid Campos Racingu piloot Isack Hadjar (1.16,441).

Aroni lähim jälitaja sarja üldarvestuses on Austria GP eel just prantslane Hadjar. Eestlasel on liidrina koos 100, Hadjaril 91 punkti. Kolmandat kohta hoiab Zane Maloney (75 p).