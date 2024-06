Miks on Clement Ivanovi karjäär viimastel aastatel augus ning kuidas sellest välja ronida?

Möödunud nädalavahetusel selgus, et Team Secret, mille kapteniks Ivanov on, ei kvalifitseerunud teist aastat järjest DotA 2 tähtsaimale turniirile The International 13. Ivanov, kes oli enne möödunud aasta kõrvalejäämist osalenud kõigil The Internationali võistlustel ning võitnud DotA maailma maailmameistrivõistlustega võrreldava turniiri esimese toimumiskorra, lõpetas sellega oma võimsa ja rekordilise seeria, kuid ohumärgid näitasid end juba aasta varem.