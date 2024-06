Operatsioonil käinud Kristaps Porzingist ootab ees pikk mängupaus

Boston Celtsiga NBA meistriks tulnud Porzingis sai finaalseeria teises mängus rebendi, mis põhjustas sääreluu tagumise kõõluse nihestuse. Peagi sai selgeks, et lätlasel tuleb minna operatsioonile ning nii ei saa ta aidata kodumaad olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril ega edu korral ka Pariisi olümpial.

Celticsi klubi teatas neljapäeval, et Porzingisele tehtud operatsioon kulges edukalt. Esialgse prognoosi kohaselt ootab mängijat ees pooleaastane mängupaus. See tähendab, et Porzingis võib heal juhul platsile naasta tänavuse aasta lõpus.