Sprindikuninganna ei saa ränga vigastuse tõttu Pariisi olümpial tiitleid kaitsta

„Tundsin jooksu ajal midagi, aga pingutasin sellegipoolest edasi. Paar sammu enne lõpujoont sain aru, et midagi on väga valesti. Istusin maha, sest ma ei suutnud jalale toetuda. Selgus, et minu Achilleuse kõõluses on väike rebend,“ kirjutas viiekordne olümpiavõitja oma Instagrami kontol.