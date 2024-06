Tagasilöökide kiuste ikkagi olümpiale pääsenud Heiki Nabi peab viie nädalaga ära tegema mitme kuu töö

Kreeka-rooma maadluse raskekaallased (-130 kg) tulevad Pariisis matile 5.-6. augustil. Nabi tagas olümpiapileti seetõttu, et agressorriikide Venemaa ja Valgevene sportlased Sergei Semjonov ja Pavel Hlintšuk ei täitnud rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i nõuded. ROK leidis, et nad pooldasid Venemaa sõda Ukraina vastu. Nabi oli kvalifikatsiooninimekirjas järgmine.

„Tore, et ta tuli. Isegi sellist rada pidi,“ rääkis Nabi neljapäeva õhtul Delfile. „Loomulikult teeb see õnnelikuks ja on hea meel, aga praegu on korraga palju mõtteid peas, et mida ja kuidas teha. Ühest küljest tekkis ka survet palju - tuleb mõelda, kuidas kõik parimal võimalikul viisil lahendada.“