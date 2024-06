Kusti Nõlvaku ja Mart Tiisaare viimane ühine turniir on Rakvere MK-etapp

Mart Tiisaar ütles, et uudis MK-etapi toimumisest tegi heameelt ja selline turniir on Eesti rannavolle jaoks hädavajalik. „Meil on juba nii palju paare, kes MK-tasemel tahavad mängida ja kellele see Futures turniir on kasulik. Ses osas on aeg selle korraldamiseks mõistlik. Üliäge ja ma olen väga tänulik, et see on ära tehtud ja arvan, et tuleb äge üritus. Tase on ka väga okei,“ sõnas Tiisaar, kes viimaseks ühiseks turniiriks koos senise paarilise Kusti Nõlvakuga kohalisi eesmärke ei sea.