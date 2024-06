Mullu Kalev/Cramos mänginud Mikk Jurkatamm sõlmis lepingu Itaalia klubiga

Tegemist pole sama Avellinoga, mis mängis aastaid Itaalia kõrgliigas ja võitis 2008. aastal Itaalia karika. See klubi läks 2021. aastal pankrotti ja samal aastal asutatud Fel Des Avellino on hoopis teine projekt. Mullu mängis Fel Des Avellino veel Itaalia tugevuselt kolmandas liigas, aga järgmiseks hooajaks tõusti astme võrra kõrgemale.

Suurema osa karjäärist on Jurkatamm mänginud aga Itaalias. Bologna Virtuse noortesüsteemi kaudu sai ta ka Itaalia korvpallipassi. Lisaks on ta mänginud esiliigas Ravennas (2018-20) ja Centos (2020/21). 2021. aasta sügisel liitus Jurkatamm TalTechiga, aga siirdus õige pea Itaalia kõrgliigasse Trevisosse, kuhu jäi pooleteiseks aastaks.

„Olen väga õnnelik ja uhke, et sain selle võimaluse. Mul on hea meel, et saan olla osa ambitsioonikast klubist,“ ütles Jurkatamm Fel Des Avellino sotsiaalmeedias.