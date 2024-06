Nüüd kindel: maadleja Heiki Nabi sõidab Pariisi olümpiamängudele

39-aastasel Nabil oli läbi võistluste viimane võimalus võtta Pariisi pilet mais Türgis toimunud olümpiakvalifikatsiooni turniiril. Toona jäi ta otsustavas matšis alla neutraalse lipu all võistlevale valgevenelasele Pavel Hlintšukile 2:4.

Šanss, et Nabi saab Pariisi tänu kohtade ümberjagamisele siiski minna, kerkis õhku eelmisel nädalal. Täna saigi see ametlikuks. Valgevenelane Hlintšuk Pariisis ei maadle, nagu ka venelane Sergei Semjonov, kellele Nabi kaotas aprillis Aserbaidžaanis peetud Euroopa kvalifikatsiooniturniiril.

Rahvusvahelise maadlusliidu UWW põhjendusest selgub, et agressorriikide sportlased Hlintšuk ja Semjonov ei läbinud rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i kriteeriumide sõela. Ehk lühidalt: ROK leidis, et nad toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Kuna Hlintšukilt ja Semjonovilt võeti olümpiapilet ära, läks see maailma kvalifikatsiooniturniiri paremuselt järgmisele sportlasele, kelleks oligi Nabi.