TÄNA DELFI TV-s | Delfi Rally Estonia avab Liisi ja Stefani kontsert. Otseülekanne lava tagant ja pealt

5.-7. juulini toimuva ERC Delfi Rally Estonia avatseremoonia peaesinejad on Stefan ja Liis Lemsalu. Korraldajatel on varuks ka nii mõnigi üllatus. Ülekannet Raekoja platsilt alustame juba pool tundi enne sõu algust. Lava taga ja peal on reporterid Gunnar Leheste ja Helen Heidemann, et tuua artistide värsked muljed enne lavale minekut ning intervjuud rallisõitjatega autogrammisessioonilt, mis toimub lava peal algusega kell 17.30.