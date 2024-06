DELFI VIDEO POOLAST | Ott Tänak: teed tunduvad lahedad, aga samas päris keerulised

„Poolas pole pikalt käidud, mistõttu on omajagu avastamist. Teed tunduvad lahedad, aga samas päris keerulised. Tuli teha uus legend ja enamus teid tunduvad ka suhteliselt värsked – vanast ajast mäletan mõnda üksikut lõiku. Kuid iseenesest on ralli paras väljakutse,“ selgitas Tänak, kes hoiab tänavu MM-sarjas Thierry Neuville’i järel teist kohta.

Tänak on Poolas näidanud alati head kiirust, aga ta on kahel korral jäänud napilt esikohast ilma. 2016. aastal juhtus viimase katsel eel 18 sekundiga Andreas Mikkelseni ees, aga rehvipurunemine kukutas eestlase teiseks. Järgmisel hooajal oli riske võtnud Tänak 21. kiiruskatse järel esikohal, aga väikse apsu järel sõitis ta teelt välja. Seejärel pole aga Poolas MM-rallit sõidetud.

Neljapäeval hommikul toimunud testikatsel näitas Tänak kõige kiiremat aega. „Testikatse midagi ei näidanud, sest ralli ise on omajagu tehnilisem, aga samas kiire. Võrreldes Eestiga on see väljakutse, sest kiirus on sama, aga teed on kaks korda kitsamad ja rohkem üles-alla,“ kirjeldas Hyundai piloot.

Eestlane läheb reedel võistlusele vastu teiselt stardipositsioonilt. „Kindlasti pole see hea. Üks positsioon parem kui Thierryl, aga tänane testikatse näitas, et teisel läbimisel oldi juba üle sekundi kilomeetri peale kiirem. See kõva pinnas tuleb alt kiirelt välja ja see tee on hoopis teine. Kindlasti on homme keeruline,“ lisas ta.