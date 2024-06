PÄEVAKOMMENTAAR POOLAST | Fännid ja korraldajad tulistasid juba enne esimest kiiruskatset jalga

„Meil on kahju, et kaotasime Poola, sest see on meeletult oluline turg ja etapp arenes,“ ütles WRC-promootori esindaja 2017. aastal, kui ralli lendas kalendrist. „Kuid ohutuse huvides ei lähe FIA järgmisel aastal enam sinna. Kuid tahan selgelt öelda, et süü pole korraldajatel, vaid halvasti käitunud pealtvaatajatel.“