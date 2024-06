VIDEO | Gruusia juubeldab! Tbilisis läks asi öösel sõgedaks!

Nagu võis ka arvata, siis silmnähtavalt keevalised ja emotsionaalsed grusiinid tõmbasid pärast edasipääsu korraliku peo püsti. Mürgel ei toimunud mitte ainult Saksamaal ja mängupaigas Hamburgis, vaid suurem pralle leidis aset just Gruusia pealinnas Tbilisis.

„See on uskumatu, ma ei suuda seda sõnadesse panna. Peaksite nägema, mis riietusruumis toimus,“ juubeldas Gruusia jalgpalliliidu president.

Gruusia peaminister Irakli Kobakhidze rääkis ajakirjanikele: „See on täielik ime ja igaüks väärib rohkem, kui lihtsalt tänusõnu.“

Riigi president Salome Zourabichvili tegi sotsiaalmeedia platvormil Facebook ka postituse, kus sõnas: „Tänane näitas, et kus on usk, soov, pühendumus ja võitlusvaim, on ka võit.