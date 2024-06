Irina Embrich: mis tähtsust on aastatel? Vaat vehklengi veel selles vanuses ja võidan medaleid! Tunnen end noorena

Vehklemise EM-il sündis üllatus, kuid samal ajal ka mitte. Jah, 43-aastane Irina Embrich krooniti Euroopa tšempioniks, ent ta ongi tänavu vehelnud väga hästi, vaat et oma parimate päevade tasemel.

Embrich oli juba enne EM-i Eestis enim tiitlimedaleid – kuraditosina – võitnud sportlane, kahekordne Euroopa meister, maailmameister, olümpiakuld, kuid need tiitlid ja autasudest kümme olid saadud naiskonnavõistluses. Viimase individuaalse medali võitis Embrich 17 aastat tagasi.

„Paus oli nii pikk, et ei uskunudki enam individuaalset medalit, saati kulda,“ tunnistas Embrich mõni päev pärast triumfi. „Tasapisi hakkab kohale jõudma, mis juhtus. Rõõm on suur.“

Kas sind häirib, et kõikjal tuuakse ära su vanus: peagi 44-aastaseks saav Irina Embrich krooniti Euroopa meistriks.

Väga ei häiri, aga mis tähtsust on aastatel? Vaat vehklengi veel selles vanuses ja võidan medaleid! Tähtis on see, kuidas sa end tunned, ja mina tunnen end ikka noorena.