TÄISPIKKUSES JA FOTOD | Eesti meistrivõistluste I päev: Mägi näitas kõrvalalal head vormi, Roosleht on teel isikliku rekordi poole

200 meetri jooksus piirdus Enok hoolimata 3,2 m/s taganttuulest ajaga 24,64. Ta on jooksnud ka 24 sekundi algusesse. Esimese päeva lõpetas Enok 3423 punkti peal, rekordigraafikule kaotas ta 144 punktiga.

Naiste 100 m tõkkejooksus sai kullanaine Diana Suumann suurepärase aja 13,04, aga 2,6 m/s taganttuule tõttu pole see edetabelikõlbulik. Seega jääb tema isiklikuks rekordiks mullu joostud 13,07. Sama jutt kehtib Kreete Verlini kohta, kelle aeg oli 13,14 (isiklik rekord 13,17). Kolmas oli ajaga 13,35 Anna Maria Millend.

Naiste odaviskes võitis kuldmedali Mirell Luik, kes edestas ühe sentimeetriga Eesti viimaste aastate esinumbrit Gedly Tugi. Luik viskas 53.16 ja Tugi 53.15. Meeste kolmikhüppes tegi korraliku võistluse Viktor Morozov, kellele tõi esikoha 16.22. Tema isiklik rekord on 16.45.

Naiste 3000 m takistusjooksus jäi laskesuusatajal Tuuli Tomingal esimesest selle ala meistrikullast puudu 11 sekundit. Võitis Bianka Uhtjärv ajaga 10.52,72, Tomingas oli ajaga 11.04,00 teine. Tominga isiklik rekord on pärit 2021. aastast ja see on 10.36,59. Tominga treener Indrek Tobreluts (48) tuli meeste 1500 meetri jooksus ajaga 3.56,61 neljandaks. Võitis 3.49,11 ajaga Deniss Šalkauskas.