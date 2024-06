OTSEPILT DELFI TV-s JA FOTOD | Eesti meistrivõistlused: Roosleht teeb tugevat kümnevõistlust, Enokit tabas tagasilöök

Kümnevõistluses alustas eeldatav medalikolmik normaalselt. 100 meetri jooksus said Rasmus Roosleht ja Kristjan Rosenberg 2,2 m/s taganttuule juures kirja aja 10,93 ja Risto Lillemets 10,95. Roosleht kaotab isikliku rekordi graafikule (8010 p) 16 punktiga, Rosenberg (8299 p) kaotab 50 punktiga ja Lillemets edestab oma rekordigraafikut (8156 p) 7 punktiga.

Kuulitõukes teenis Roosleht taas lisapunkte. Tulemus 16.00 tähendas, et tal oli liidrina 2569 punkti, rekordigraafikut edestas ta 88 punktiga. Rosenberg sai kirja 14.65 (kokku 2498 p, rekordgraafikuga -71) ja Lillemets vaid 13.57 (2400 p, rekordgraafikuga -67 p).

Seitsmevõistluses isiklikku rekordit (6165 p) ületada sooviv Pippi Lotta Enok sai esimesel alal, 100 m tõkkejooksus kirja aja 13,77, mis on määrustepärase tuulega tema isiklik rekord. Rekordseerias sai 21-aastane Enok lubatust tugevama taganttuulega kirja 13,76. Rekordigraafikule jääb ta alla kahe punktiga.

Naiste 3000 m takistusjooksus jäi laskesuusatajal Tuuli Tomingal esimesest selle ala meistrikullast puudu 11 sekundit. Võitis Bianka Uhtjärv ajaga 10.52,72, Tomingas oli ajaga 11.04,00 teine. Tominga isiklik rekord on pärit 2021. aastast ja see on 10.36,59.