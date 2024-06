OTSEPILT DELFI TV-s JA FOTOD | Eesti meistrivõistlused: Mägi näitas kõrvalalal head vormi, Roosleht on teel ilusa punktisummani

Naiste 3000 m takistusjooksus jäi laskesuusatajal Tuuli Tomingal esimesest selle ala meistrikullast puudu 11 sekundit. Võitis Bianka Uhtjärv ajaga 10.52,72, Tomingas oli ajaga 11.04,00 teine. Tominga isiklik rekord on pärit 2021. aastast ja see on 10.36,59. Tominga treener Indrek Tobreluts (48) tuli meeste 1500 meetri jooksus ajaga 3.56,61 neljandaks. Võitis 3.49,11 ajaga Deniss Šalkauskas.