Milleks lätlase ilma hübriidita Rally1 auto võimeline on?

M-Spordi tiimipealik Richard Millener selgitas DirtFishile , mis ilma hübriidita autoga toimetamine meeskonna jaoks tähendab ning millist mõju see lätlase kiirusele avaldab.

„Hübriidi turvalisuse eest ei pea hooldusalas enam muretsema - nii palju on lihtsam, kuid auto jooksutamise mõttes pole suurt vahet tunda.“

Kiiruse mõttes jääb ilma hübriidita Ford Milleneri sõnul Rally1 ja Rally2 auto vahele. „Sel on rohkem võimu kui Rally2 autol koos parema juhitavuse ja vedrustusega, kuid vähem võimu kui hübriidiga Rally1 autol,“ ütles ta.

Hübriidist on rohkem kasu aeglasematel rallidel eelkõige aeglastest kurvidest välja kiirendamisel. Põhjagaasiga lõikudel pole Milleneri sõnul nagunii hübriidiga midagi teha.

„Ma arvan ausalt öeldes, et Martinsi puhul on suurim tegur hoopis tema kogemus selle autoga kui et hübriidiga või mitte hübriidita sõitmine,“ lisas Millener.