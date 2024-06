Eksklusiivne olümpiatõrvik jõuab esmakordselt Eestisse

„Hõbedast või hõbedaga kaetud messingist tõrvikut toodeti vaid 22 eksemplari. Võrdluseks, et Pekingi olümpiamängudeks 2008. aastal toodeti 26 440 ja 2024. aasta Pariisi olümpiamängudeks 2000 tõrvikut. Ülimalt piiratud koguse tõttu on tõrvik erakordselt väärtuslik, erakätesse jõudnud tõrvikute hind on oksjonitel ulatunud isegi ligemale 490 000 euroni,“ sõnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kuraator Rait Männik ning lisas, et käesolev tõrvik on tõeliselt unikaalne – mitte ainult oma harulduse, vaid ka ajaloo ja emotsionaalse väärtuse poolest.