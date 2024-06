Aivar Pohlaku EM-i kommentaar: Ronaldo ja kohtuniku duellist väljusid võitjatena grusiinid

Enne seda oli mees mõni päev vähem kui kolm kuud samas abitreener. Mängijakarjääri lõpetamise järel oli Sagnol pidanud lisaks erinevaid jalgpallilisi ameteid alates skaudist kuni klubi juhatuse liikmeni, pikim peatreeneritöö Bordeaux´s kestis veidi vähem kui kaks aastat ja see oli ligi kümme aastat tagasi.

Sagnol oli mängijana kaitsja ning tema parimad aastad – kokku oli neid üheksa - möödusid Müncheni Bayernis. Gruusia jalgpalli plussideks on läbi aegade olnud loomingulisus ja kirglikkus, miinusteks distsipliin ja kaitsetöö. Viimased kaks omadust on Sagnoli tugevused. Kuskil seltskonnas kuulsin, justkui tahtnuks Willy saada politseinikuks, aga isa, kes pani poisile nime Hollandi seitsmekümnendate tähe Willy van de Kerkhofi järgi, oli saatuse ära määranud.

Gruusia koondise juures alustas ta nende jaoks tuttava neljamehelise kaitseliiniga ning läks poole aasta pärast üle kolme keskkaitsjaga süsteemile. Suur töö EM-finaalturniirile jõudmiseks tehti ära Rahvuste liiga C-tasandil, kui 2022. aasta teises pooles võideti see seitsme punktiga Bulgaaria ees. C-tasandi poolfinaalis alistati tänavu märtsis Luksemburg ning finaalis penaltitega Kreeka.

Et Sagnol on mehed kaitsma õpetanud, oli näha ka mängus Portugaliga, kusjuures kaitsemängus oli nii kirge (24. minutil tähistas Kochorashvili portugallase löögi blokeerimist) kui ka organiseeritust (Mamardashvili tegi eriti mängu lõpus häid tõrjeid, aga ega vastaseid liiga palju löögile ei lastud).

Vasturünnakutele tõusti hästi, eriti teisel poolajal, kui Portugal hakkas võtma riske. Kvaratskheliat nimetaksin grusiini kohta ebastandardselt sirgjooneliseks ründajaks. Esimesel poolajal, kiire avavärava järel, tundus kohati isegi, et grusiinid ei kasuta kõiki võimalusi kiireteks vasturünnakuteks ja toovad palli mingitel hetkedel pigem tagasi, et vähendada vastaste surve all olemise aega.