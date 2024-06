Alex Matthias Tamme EM-i kommentaar: vähemuses mänginud tšehhe oli nauditav vaadata

Oli näha, et tšehhid alustasid mängu kindla plaaniga, sest neil oli vaja võitu. Nad tegid Türgile kõrget pressi, olid intensiivsed duellides ja läksid vastastega kontakti. Ei teagi, kas mõni mängija häälestas end üle, mille järel sai Tšehhi mängu alguses kaks kollast kaarti ning jäi vähemusse. Selle järel kukkus tšehhide esialgne mänguplaan kokku. Vaatamata sellele oli neid kümnekesi mängides nauditav vaadata.

Ma ei arvanud, et varase punase kaardi järel jätkub mäng sellise iseloomuga, milliseks ta lõpuks kujunes. Eeldasin, et mäng on tehtud, sest kümnekesi ei ole võimalik vastaseid pikalt kõrgelt survestada. Arvasin, et Tšehhi saab paki ning suudab heal juhul hoida 0:1 või 0:2 kaotusseisu. Tegelikkuses näitas Tšehhi sisu.

Nad on terve turniiri vältel mänginud hästi ning oma tugevuste peale. Nad kaotasid Portugalile alles üleminutite väravast ning domineerisid kohtumist Gruusia vastu. Kahjuks polnud neil piisavalt õnne ja tänast mängu mõjutas suuresti ka punane kaart.

Türgi teadis enne mängu, et neile piisab edasipääsuks viigist. Nende hoiakust oli näha, et nad üritasid tšehhide intensiivsusele vastata mängu tapmisega. Mängu esimene värav tuli sellest, et nad hakkasid enamuses mängides Tšehhit pressingus välja meelitama.

Nad leidsid vahepeal hästi vabu mängijaid liinde vahelt. Kokkuvõttes nad siiski mulle muljet ei avaldanud, aga kui vastane saab esimese poolaja keskel punase kaardi ja sa tead, et viigist piisab, siis ei ole ka mõtet hakata rapsima ja palli lihtsalt ära andma.

Raske on öelda, kas Tšehhi tundis enda esiründajast Patrick Schickist puudust, sest kohe alguses oli neil mitu head võimalust ning esialgu saadi ilma temata hakkama. Samas teades tema kogemust ja olulisust meeskonnale, siis mingil määral mängis tema puudumine rolli.

Türgi läheb kaheksandikfinaalis vastamisi Austriaga, kes on mulle jätnud väga positiivse mulje. Nad on turniiri üks mustadest hobustest, kes võivad üllatada. Arvan, et Türgil saab nendega väga raske olema ning sellest paarist läheb edasi Austria, kes võib vabalt jõuda poolfinaali.