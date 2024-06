Mattias Käidi EM-i kommentaar: Rumeenia koondis tõestas, et mängivad kiiret jalgpalli

Enne turniiril algust ei oleks uskunud, et selle alagrupi viimases voorus on kõik riigid kolme punkti peal. Kuna mängin Rumeenias klubijalgpalli, siis tänases vastasseisus hoidsin neile ikkagi pöialt. Arvan, et keegi Rumeenias ei oleks arvanud, et nad võiksid alagrupi esimesena lõpetada. Pigem oli enne turniiri algust eesmärk alagrupist edasi pääseda, seega väljuda oma grupist võitjana on kindlasti suur üllatus. Lisaks mängiti täna selle peale, kes läheb Prantsusmaaga kokku. Rumeenia jaoks oli see mäng vaja võita või viiki mängida ja loota, et Belgia kaotab punkte, mida nad ka tegid. Seega etteruttavalt mängu lõpptulemuseni – tänane oli rumeenlastele parim võimalik lahenduskäik.

Slovakkile mõeldes on esimesena peas see, et mängime nende vastu Eesti koondisega juba tänavu septembris Rahvuste liiga kohtumises. Olen EM finaalturniiri algusest peale jälginud ja palju on mainitud, et sügiseks on Slovakkia koondises oodata suuri muudatusi. Praegusesse meeskonda kuulub palju vanemaid mängijaid, kes arvatavasti pärast käimasolevat suurturniiri oma koondise karjääri lõpetavad. Seega ilmselt ei anna võrrelda tänast pilti ja sügisest meeskonda. Slovakkia üllatas selles alagrupis võiduga Belgiat üle, samas kaotasid nad Ukrainale. Mulle meeldib Slovakkia mäng juba varasemalt. Neil on silmapaistev võistkond, kus keskvälja maestro Lobotka on väga head turniiril tegemas. Ta dikteerib mängu ja tõesti on tasemel mängumees.

Olen praegu ise treeninglaagris Sloveenias ja täpselt Slovakkia värava löömisel hetkel, 24. minutil kadus meil otsepildiühendus. Seega õigel momendil ma esimese värava sündi ei näinudki. Minu jaoks oli igatahes üllatav, et mäng juba algas tempokalt. Ei olnud nii, et üks võistkond suruks ja teine ainult kaitseks. Nägime lahtist mängu ja panin tähele, et nii kui emb-kumb läks vastast kõrgelt suruma, tekkisid teisel probleemid. Korduvalt esines momente, kus Slovakkia läks Rumeeniat kõrgelt suruma ja rumeenlased kaotasid palli või vastupidi.