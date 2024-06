PÄEVA KOKKUVÕTE | Õnneuimas grusiinid pööravad täna öösel Tbilisi pahupidi

PÄEVA SELGUS | Kolmapäevaste mängudega tõmmati joon alla alagrupiturniirile ning selgeks said kõik kaheksandikfinaalpaarid. Olid ajad, mil vana maailma finaalturniir vaid 16 meeskonnast koosneski. 2016. aastast suurendati marjamaale pääsevate koondiste arvu 24-le, mis on ühtlasi suurendanud sisult tühjade mängude osakaalu alagrupis. Ainsa suure jalgpalliriigina jäi seekord kaheksandikfinaalist välja Horvaatia, mis näitab, et väga higiseks pole paljud turniiri favoriidid veel saanudki.