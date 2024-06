Mihkel Ainsalu EM-i kommentaar: Ukrainal jäi natuke puudu, et muuta hea mäng suurepäraseks

Ukrainal jäi natuke puudu, et muuta hea mäng suurepäraseks, aga suurturniiridel sellest ei piisa. Kohtumise lõpus oli ukrainlastel kaks suurepärast olukorda, kus oli vaja võiduvärav ära lüüa ning kellelgi mängijatest oleks olnud võimalus sangariks kerkida, aga kahjuks see ei õnnestunud. See oligi võtmekoht – oleks piisanud vaid ühest väravast, et edasi pääseda.

Belgia ei mänginud kuigi meeskondlikku mängu, pigem loodeti üksteise klassi peale, et kuidagi võtame ära ja keegi kuskil midagi teeb. Suurturniiridel on oluline, et mida ühtsem on meeskond ja ühtlasem nende mängupilt, seda parem on tulemus. Seda on ka teise suurriigi Inglismaa mängus väga palju läbi kumanud, et pigem loodetakse mängijate individuaalse klassi peale. Belgial oli samamoodi – näiliselt oli kõik kontrolli all, aga mäng seisis ja kuigi ohtlikuks ei saadudki.