Süüdimõistetud vägistaja pääses olümpiale

Van de Velde pani kohutava teo toime 2014. aastal, kui reisis Amsterdamist Inglismaale Milton Keynesi, kus kohtus 12-aastase kohaliku tüdrukuga, kellega oli tutvunud Facebookis, kirjutab Briti ajaleht The Telegraph.

Kohtunik Francis Sheridan ütles oma kohtuotsust välja kuulutades muu hulgas: „Enne meie riiki tulekut olite potentsiaalne olümpiasportlane. Nüüd on see unistus purunenud. Sa oled oma elu ära rikkunud. Ilma selle kuriteota oleksite võinud olla oma spordialal tippsportlane. Noor ja naiivne laps arvas, et armastab sind, kuigi sina teadsid teda vaid internetist.“