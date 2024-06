Vutiekspert Markus Jürgenson: eetrisse astudes tuleb ikka võtta mingi roll

Laias maailmas on juba aastakümneid olnud tavapärane, et endised mängumehed astuvad üles ekspertide ja telekommentaatoritena. Tänasel päeval ka podcast’ides. Sama suundumus on aina enam hakanud hoogu sisse saama ka Eestis. Teerajaja või vähemalt üks pioneere on endine Eesti koondislane Markus Jürgenson. „Karjääri ma veel lõppenuks ei ole kuulutanud. See kõlaks kuidagi väga lõplikult,“ tõdes viimati 2022. aastal profina vutisaapad jalga tõmmanud Jürgenson.