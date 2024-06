Joshua kohtub IBFi tiitlimatšis Dubois`ga

IBFi troon jäi vabaks sel teisipäeval, kui ukrainlane Oleksandr Ussõk loobus sellest meistrivööst. See tähendas, et ajutiseks tšempioniks tõusis 26-aastane Dubois, kes mullu ukrainlasele tasavägise tiitlimatši kaotas.

„Anthony ja Daniel, ma tean, et IBF-i tiitel on teie jaoks oluline. See on minu kingitus teile 21. septembril,“ ütles Ussõk X-i videosõnumis.