OTSEBLOGI | Poola ralli: esikolmik mahub 2,7 sekundi sisse, Tänak katkestas tänase võistluspäeva

Poola MM-rallil on jäänud võidu nimel heitlema Andreas Mikkelsen (Hyundai) ning Toyota piloodid Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans. Ott Tänak (Hyundai) jätkas superrally süsteemis, aga laupäevase lõunapausi järel tuli teade, et tänast päeva lõpuni ei sõideta. Homme on Tänak ja Martin Järveoja taas stardis. Robert Virves hoiab WRC2 arvestuses SS12 järel teist kohta.