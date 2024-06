BLOGI | Rovanperä võitis Poola ralli, Tänak võttis pühapäevast peaaegu maksimumpunktid. Virves lõpetas WRC2-s poodiumil

Poola MM-rallil liigub üldvõidu suunas Kalle Rovanperä (Toyota). Superrally süsteemis jätkav Ott Tänak (Hyundai) on pühapäeva lõikes liider. Robert Virves langes WRC2 arvestuses eelviimase katsega teiselt kohalt viiendaks, täpselt tema ees on Georg Linnamäe. Jäänud on veel punktikatse.