Aivar Kuusmaa hakkab juhendama Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda

Kuusmaa on alates 2020. aastast olnud Audentese spordigümnaasiumis treener ja enne seda juhendanud peatreenerina BC Kalev/Cramo, TTÜ KK ning Rapla meeskondi.

Värske Tartu peatreener, 57-aastane Kuusmaa, on uue hooaja ootuses. „Mul on loomulikult hea meel jälle meeste korvpalli juures tagasi olla. Vahepealne noortega töötamise aeg on andnud uusi mõtteid ja olen saanud tutvust teha peale kasvava põlvkonnaga. Tartu satsidega olen elus palju madistanud nii mängija kui treenerina. Nüüd on mul võimalus uues rollis Tartuga kohtuda ning oma panus anda. Olen kindel, et tuleb huvitav hooaeg ja käed juba sügelevad, et saaks asjadega pihta hakata,“ sõnas Kuusmaa Tartu meeskonna pressiteate vahendusel.

Tartu Ülikool Maks & Moorits spordidirektor Janar Taltsi sõnul peaks Kuusmaa tooma meeskonda emotsiooni.

„Aivar Kuusmaa on Eesti korvpallis legend nii mängijana kui näidanud ennast ka võimeka treenerina. Loodame, et tema emotsionaalne olek toob särtsu nii meeskonnale kui publikule ja näeme platsil meeskonda, mille puhul pole kahtlust, et mängus anti endast kõik. Aivaril on olnud pisut aega meeste korvpalli kõrvalt jälgida ja usun, et see on ainult suurendanud tema indu midagi ägedat ka meestega taas ära teha,“ ütles Talts.

Kuusmaa on treenerina juhendanud aastatel 2005–2007 ja 2010–2012 BC Kalev/Cramot, 2007–2010 TTÜ-d ja 2014–2018 Rapla meeskonda. Ta on tulnud Kalev/Cramoga 2006., 2011. ja 2012. aastal Eesti meistriks ning võitnud 2005. ja 2006. aastal karika; saanud Eesti Korvpalli Meistriliigas Kalev/Cramoga 2007. aastal hõbeda, TTÜ korvpalliklubiga 2009. aastal pronksi ning Raplaga 2017. aastal hõbeda ja 2015., 2016., 2018. aastal pronksi. Alates 2020. aastast on Kuusmaa olnud treener Audentese spordigümnaasiumis.