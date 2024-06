Rovanperä mänedžer: Kalle oli koheselt valmis Ogier`d asendama

Landais sai haiglast välja eile õhtul, Ogier jäi sinna ööseks. Täna lõuna ajal postitas Ogier sotsiaalmeediasse foto lennukist ja kirjutas lühiülevaates, et tunneb end juba paremini, kuid läheb nüüd koju puhkama.

Rovanperä mänedžer Timo Jouhki ütles Ilta-Sanomatele , et kuigi soomlane oli Poola ralliks planeerinud suvepuhkuse, oli ta koheselt valmis meeskonda aitama.

„See oli olukord, kus ma pidin midagi ette võtma. Kui sellised õnnetud õnnetused juhtuvad, siis tuleb olla paindlik,“ sõnas Jouhki. „Jah, Kallel oli natuke raske lahkuda. Ja mitte ainult sellepärast, et puhkuserežiim on sisse lülitatud. Väga raske on ootamatult sellisele võistlusele minna ilma igasuguse eelneva ettevalmistuseta. Tavaliselt tutvutakse võistlusega hoolikalt juba enne legendi koostamist.“