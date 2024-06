Markus Poomi EM-i kommentaar: inglaste jaoks jääb õhku endiselt palju küsimusi

Viimaste päevade jooksul on vaatamata inglaste turvalisele seisule olnud meedia tähelepanu isegi nende standardite järgi meeletu. Nii Inglismaa peatreener Gareth Southgate kui ka koondislased Harry Kane ja Declan Rice on avaldanud vastuhakku nii meedia küsimustele kui ka endiste mängijate kriitikale. Kriitika suurturniiridel pole muidugi midagi ebatavalist Inglismaa puhul, küll aga on sellele selliselt reageerimine midagi uut.