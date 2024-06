FOTO | Sebastien Ogier’ sai haiglast välja: nüüd tunnen ennast juba palju paremini

„Nüüd tunnen ennast juba palju paremini,“ kirjutas pildil kaelatuge kandev Ogier. „Olen õnnelik, et minu, Vincenti ja teises autos viibinud inimestel ei avastatud tõsiseid vigastusi. Me ei saa sellel rallil osaleda, millest on kahju, aga kõige tähtsam, et kõik pääsesid juhtunust elava ja tervetena.“