Inglismaa fännid loopisid Southgate’i suunas õlletopse. Imestunud peatreener: teisi koondisi koheldakse paremini

Peatreener Southgate ütles pressikonverentsil, et ta mõistab, miks fännid oma pahameelt välja näitavad, aga mõnes mõttes tekitab see temas ka hämmingut.

„Tiimile on parem, kui see narratiiv on minu, mitte mängijate vastu. Aga see tekitab ebatavalise keskkonna, kus olla. Ma pole näinud, et selline asi juhtuks ükskõik, millise muu koondise puhul, kes alagrupist edasi pääseb. Sellegipoolest - mõistan seda, ma ei poe peitu ja olen mängijate üle uhke,“ vahendas juhendaja sõnu BBC.