Arno Pijpersi EM-i kommentaar: Hollandi edu võti on nende enda käes

Oli oodata, et Austria alustab kohtumist survega ja nii läks. Holland tahtis hoida mängu rahulikuna ja enda kontrolli all, aga see ei töötanud üldse: surve alt välja tulemise asemel lasid nad Austrial püsida väga kõrgel. Austriat tuleb tunnustada: Holland ei mänginud hästi, aga Austria alustas nii hästi, et kõigil olnuks raske. Alles teist poolaega õnnestus Hollandil alustada nii, nagu nad soovisid alustada esimest.

Oli väga pettumust valmistav, et Holland ei suutnud Austria kaitseliinile survet avaldada, mistõttu sai Austria küllaltki lihtsasti palli kaitsest keskväljale viia ja mängu üles ehitada. See oli ka Hollandi ründajate viga, neil olnuks võimalik alustada Austria ülesehituse lõhkumist.

Holland keskväli võib üllatada nii positiivselt kui ka negatiivselt. Kui Frenkie de Jong on puudu ja kõik mehed ei tee oma parimat esitust, siis juhtub nii nagu Austria vastu ehk üllatus on negatiivne. Ma ei olnud imestunud, et peatreener Ronald Koeman tegi juba 35. minutil vahetuse: kui mängid 15 minutit niimoodi, on treenerile selge, et see ei toimi ja siis on valik, kas oodata vaheajani või muuta kohe.

Austria vääris võitu. Hollandil on piisavalt klassi, et õnnestumise korral kõigi vastu hästi mängida ehk Hollandi edu võti on nende enda käes. Võib-olla oli hea, et Holland sattus nüüd olukorda, kus kõik järgmised vastased on väga tugevad ja Holland pole kohe selge favoriit.